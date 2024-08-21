رئيس تايوان : “تسلط الصين المتزايد” لن يقتصر على الجزيرة

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حذر الرئيس التايواني لاي تشينغ تي الأربعاء من أن “تسلط الصين المتزايد لن يقتصر على الجزيرة”، داعياً “الدول الديموقراطية” إلى الاتحاد للجم هذا التوسع.

ويأتي هذا التصريح غداة تأكيد مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الصيني أن بكين واثقة من “إعادة توحيد كاملة” مع تايوان المتمتعة بحكم ذاتي، والتي تعتبرها جزءا من أراضيها.

وفي كلمة ألقاها في منتدى كيتاغالان السنوي حول “أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ” المنعقد في تايبيه، قال لاي إن تايوان ليست “الهدف الوحيد” لبكين.

واضاف أمام سياسيين وأكاديميين من 11 دولة مشاركة في المنتدى “جميعنا ندرك تماما أن تسلط الصين المتزايد لن يقتصر على تايوان، كما أن تايوان ليست الهدف الوحيد للضغوط الاقتصادية الصينية”.

وأوضح “تعتزم الصين تغيير النظام الدولي القائم على قواعد. لذلك، يجب على الدول الديموقراطية أن تتحد وتتخذ تدابير ملموسة. ولن نتمكن من كبح توسع الاستبداد إلا من خلال العمل معا”.

وتعتبر الصين لاي الذي تولى السلطة في أيار/مايو، “انفصاليا خطرا” بسبب سياسته الحازمة ازاء سيادة تايوان.

وفي الأعوام الأخيرة، كثفت بكين ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان وأجرت مناورات عسكرية، كما نشرت مقاتلات وسفن حربية حول الجزيرة، بعد أيام من تنصيب لاي.

ويعلن الجيش التايواني بشكل شبه يومي عن وجود سفن حربية صينية في مياهه ومقاتلات ومسيرات حول الجزيرة.

كذلك، يتجلى هذا “التوسع العسكري” للصين في مناطق أخرى، بحسب لاي الذي اشار إلى مناورات مشتركة تجريها بكين مع موسكو في بحر الصين الجنوبي وغرب المحيط الهادئ وبحر اليابان.

وأكد “أن تايوان لن ترضخ للترهيب. وسنتولى مسؤولية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

وكان لاي اقترح مرات عدة على بكين استئناف الحوار الذي توقف بعد وصول تساي إنغ وين إلى السلطة في 2016. وكرر ذلك الأربعاء.

وقال “مع مراعاة شرطي التكافؤ والكرامة، نحن مستعدون للتواصل والتعاون مع الصين”.

او/ريم/غ ر