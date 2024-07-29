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رئيس تشيلي يصل الإمارات في زيارة رسمية

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وصل رئيس تشيلي غابريال بوريتش إلى  العاصمة أبوظبي الاثنين، في زيارة رسمية إلى الدولة الخليجية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وبحسب الوكالة، كان في استقبال بوريتش لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف ريم الهاشمي والسفير الإماراتي لدى تشيلي محمد سعيد النيادي، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها رئيس تشيلي للإمارات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 1978، وفق “وام”.

ومن المرتقب أن يبحث بوريتش مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “مختلف جوانب التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية” بين البلدين، كما يُنتظر أن تشهد الزيارة “إعلاناً مهماً على مستوى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة”، وفق الوكالة الإماراتية.

بور/كام

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