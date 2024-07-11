رئيس جنوب السودان يقيل سادس وزير للمالية منذ 2020

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نيروبي (رويترز) – ذكر تلفزيون جنوب السودان الوطني يوم الخميس أن رئيس البلاد سلفا كير أقال وزير المالية، الذي تولى منصبه منذ أربعة أشهر فقط وكان البديل السادس في هذا المنصب منذ عام 2020.

وأضاف التقرير الذي تم بثه في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء أن كير لم يذكر سببا لإقالة الوزير أوو دانيال شوانق الذي جرى تعيينه في منتصف مارس آذار هذا العام. وتم تعيين الخبير الاقتصادي ماريال دينق ليحل محله.

وتعرض اقتصاد جنوب السودان لضغوط في السنوات القليلة الماضية في ظل أعمال العنف الطائفي وانخفاض إيرادات تصدير النفط الخام منذ الحرب الأهلية في الفترة من 2013 إلى 2018، إضافة إلى اضطرابات التصدير مؤخرا بسبب الحرب في السودان المجاور.

وقال جيمس أليك قرنق محافظ البنك المركزي في مايو أيار الماضي إن احتياطيات جنوب السودان من النقد الأجنبي بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق.

ويتوقع صندوق النقد الدولي وصول معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 54.8 بالمئة هذا العام.

وأصبح سلفا كير أول رئيس لجنوب السودان منذ الانفصال عن السودان في عام 2011.

ومن المقرر أن تجري البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقليمية في ديسمبر كانون الأول.