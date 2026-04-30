رئيس جنوب السودان يقيل وزيري الخارجية والتجارة

نيروبي 30 أبريل نيسان (رويترز) – ذكر مرسوم أن سلفا كير رئيس جنوب السودان أقال وزيري الخارجية والتجارة ومسؤولي أمن كبارا، في أحدث تعديلات حكومية.

وقالت هيئة الإذاعة في جنوب السودان في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن كير أقال وزير الخارجية سيميا كومبا، كما أقال وزيرة التجارة أتونق كول مانيانق.

ولم يتم تقديم أي تفسير للتعديلات التي شملت أيضا إقالة ماوين ماوين أريك من منصب المدير العام لمكتب الأمن الداخلي التابع لجهاز الأمن الوطني، وتعيين أكيك تونق أليو خلفا له.

ويقول محللون إن كير يجري تغييرات بشكل متكرر في الرتب العسكرية والوظائف الحكومية للحفاظ على سيطرته في الوقت الذي يواجه فيه صراعا مسلحا وتكهنات حول من سيخلفه في نهاية المطاف.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)