رئيس حزب تركي معارض: سنعقد مؤتمرنا بمجرد استيفاء الشروط

إسطنبول 27 مايو أيار (رويترز) – قال كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعاد تنصيبه، اليوم الأربعاء إن حزب المعارضة التركي سيعقد مؤتمره بمجرد استيفاء الشروط القانونية، وذلك بعد أن عزلت محكمة رئيس الحزب السابق، مما أدى إلى اندلاع أزمة داخلية وتقلبات في الأسواق الأسبوع الماضي.

وقال كليتشدار أوغلو للصحفيين إنه سيتشاور مع الفريق القانوني للحزب، وهو أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، لتحديد موعد انعقاد المؤتمر.

وأضاف أن المؤتمر “سينعقد، ولا بديل عن ذلك”، مشددا على ضرورة عقده على أساس قانوني وأن تتبع هذه العملية قواعد الحزب.

وقال كليتشدار أوغلو إن جميع القرارات ستتخذ بشكل جماعي مضيفا أن من المرجح انعقاد الجمعية العامة للحزب مشيرا إلى أن الحزب سيتصرف بشكل صارم ضمن الأطر والإجراءات القانونية.

ونفى التكهنات حول طرد أعضاء من الحزب قائلا إن أي خطوات من هذا القبيل ستكون وفقا للقواعد المعمول بها.

وانتقد كليتشدار أوغلو أيضا إغلاق أبواب مقر الحزب احتجاجا على حكم المحكمة قائلا إنه من غير المناسب منع الجمهور أو النواب من دخول المبنى.

واقترح رئيس الحزب المُقال أوزجور أوزال أمس الثلاثاء إجراء تصويت على القيادة على مستوى أعضاء الحزب البالغ عددهم مليوني عضو بدلا من مندوبي الحزب.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )