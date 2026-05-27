رئيس حكومة التيبت في المنفى يؤدي اليمين

أدى رئيس حكومة التيبت في المنفى اليمين الأربعاء أمام الزعيم الروحي البوذي الدالاي لاما لولاية ثانية.

وتعد “الإدارة المركزية للتيبت” التي تعتبرها بكين “مجرد مجموعة سياسية انفصالية” والتي تتّخذ مقرا في الهند، مؤسسة أساسية بالنسبة للمنفيين، خصوصا بعدما سلّمها الدالاي لاما السلطة السياسية في العام 2011.

وجرت الانتخابات في شباط/فبراير ونيسان/أبريل في 27 دولة، باستثناء الصين.

وتم انتخاب “سيكيونغ” الحكومة بينبا تسيرينغ، لولاية ثانية، بعد حصوله على 61% من الأصوات وهي نسبة كافية للفوز من الجولة الأولى.

ولا يسعى تسيرينغ شأنه شأن الحكومة، إلى الاستقلال التام للتيبت، تماشيا مع سياسة “النهج الوسطي” التي يتبناها الدالاي لاما منذ زمن طويل والتي تسعى إلى الحكم الذاتي.

وأدى اليمين الدستورية أمام مسؤولي القضاء، بحضور الدالاي لاما، بحسب مشاهد بثتها “الإدارة المركزية للتيبت” مباشرة.

وقدّمت فرق من الراقصين التقليديين عروضا، بينما تابع حشدٌ ضمّ رهبانا وراهبات يرتدون أثوابا حمراء مراسم القسم في مدينة دارامسالا الجبلية شمال الهند.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 91 ألفا، ومن بينهم رهبان بوذيون في جبال الهيمالايا، ومنفيون سياسيون في مدن جنوب آسيا الكبرى، ولاجئون في أستراليا وأوروبا وأميركا الشمالية.

ويتألف البرلمان الذي تمتد ولايته لخمس سنوات ويجتمع مرتين في السنة، من 45 عضوا.

ويمثل البرلمان ما يُقدّر بنحو 150 ألف تيبتي يعيشون في المنفى حول العالم.

والناخبون في المنفى هم جزء ضئيل من أبناء الإتنية التيبتية الذين تقدّر الإدارة المركزية للتيبت عددهم بستة ملايين حول العالم، مقابل أكثر من سبعة ملايين أحصتهم الصين في العام 2020.

وندّدت الصين التي أرسلت في العام 1950 قوات إلى المنطقة الجبلية التي تصفها بأنها جزء لا يتجزّأ من أراضيها وتحكمها مذّاك، بالانتخابات ووصفتها بأنها “مهزلة”.

