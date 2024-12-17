رئيس حكومة تصريف الأعمال: احتياطيات العملات الأجنبية بسوريا منخفضة للغاية

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دبي (رويترز) – قال رئيس حكومة تصريف الأعمال بسوريا محمد البشير لقناة الجزيرة التلفزيونية يوم الثلاثاء إن احتياطيات بلاده من العملات الأجنبية منخفضة للغاية.

وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز إن احتياطيات الدولار استنفدت تقريبا لأن حكومة بشار الأسد استخدمتها بشكل متزايد لتمويل الغذاء والوقود والمجهود الحربي.

وقال أحد المصادر لرويترز إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تبلغ نحو 200 مليون دولار نقدا فقط بينما ذكر آخر أن احتياطيات الدولار تقدر “بمئات الملايين”.