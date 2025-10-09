رئيس حماس في غزة: تسلمنا ضمانات من الوسطاء وأمريكا تؤكد انتهاء الحرب

reuters_tickers

2دقائق

القاهرة (رويترز) – قال خليل الحية رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة يوم الخميس إن الحركة تسلمت “ضمانات من الإخوة الوسطاء ومن الإدارة الأمريكية مؤكدين جميعا أن الحرب قد انتهت بشكل تام”.

ووقعت إسرائيل وحماس اتفاقا يوم الخميس لوقف إطلاق النار ومبادلة الرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في غزة والتي قلبت الأوضاع في الشرق الأوسط.

وينص الاتفاق على وقف القتال وانسحاب إسرائيل جزئيا من غزة وإفراج حركة حماس عن باقي الرهائن وعددهم 48 الذين احتجزتهم في الهجوم الذي اندلعت في أعقابه الحرب، في مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين ممن تحتجزهم إسرائيل. وفي البيت الأبيض، عبر ترامب عن اعتقاده في أن يفضي هذا الاتفاق إلى إرساء “سلام دائم”.

ومن المتوقع أن تطلق حماس سراح الرهائن الأحياء وعددهم 20 بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.

وأضاف الحية، الذي نجا مع قادة آخرين في الحركة من محاولة اغتيال شنتها إسرائيل على قطر الشهر الماضي، “نعلن اليوم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.. وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهين”.

وتابع “سيتم إطلاق سراح الأطفال والنساء جميعا”.

وأضاف الحية أن إسرائيل ستفرج أيضا عن 250 فلسطينيا يقضون أحكاما طويلة في سجونها، فضلا عن 1700 آخرين جرى اعتقالهم منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

(تغطية صحفية نضال المغربي وأحمد طلبة ويمنى إيهاب – إعداد محمد أيسم ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)