رئيس حماس في غزة يؤكد مقتل القيادي الكبير رائد سعد خلال غارة إسرائيلية

1دقيقة

القاهرة 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أكد خليل الحية رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة اليوم الأحد مقتل القيادي الكبير رائد سعد خلال غارة إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس السبت إنه قتل سعد في غارة على سيارة في مدينة غزة ووصفه بأنه أحد مدبري هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتلك هي أبرز عملية اغتيال لشخصية قيادية في حماس منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)