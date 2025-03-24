رئيس شبكة الكهرباء: طاقة مطار هيثرو كانت كافية لمواصلة تشغيله

afp_tickers

3دقائق

قال رئيس الشبكة الوطنية للكهرباء في المملكة المتحدة إنه كان من الممكن أن يستمر تشغيل مطار هيثرو الدولي الذي اغلق الجمعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي نظرا لتوفر “كمية كافية” من الطاقة لديه، بعد أن تسبب حريق في محطة كهرباء فرعية بإغلاق أكثر مطارات أوروبا ازدحاما.

أثّر الإغلاق الذي استمر معظم يوم الجمعة على آلاف المسافرين حول العالم وأثار تساؤلات حول موثوقية إحدى أهم منشآت البنية التحتية في المملكة المتحدة.

وصرح الرئيس التنفيذي للشبكة الوطنية جون بيتيغرو لصحيفة فاينانشال تايمز الأحد بأن الطاقة الكهربائية بقيت متوفرة للمطار في غرب لندن عبر محطتين فرعيتين أخريين.

أضاف “لم يكن هناك نقص في الطاقة من المحطات الفرعية. كل محطة فرعية على حدة قادرة على توفير طاقة كافية لمطار هيثرو”.

وأوضح أن “فقدان محطة فرعية حدث فريد من نوعه، ولكن كانت هناك محطتان أخريان متاحتان”.

وأوضح مسؤولو المطار أن سبب الإغلاق كان الوقت الذي استغرقه الانتقال إلى المحطات الفرعية الأخرى وإجراء فحوصات السلامة.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو “كان من الضروري إيقاف تشغيل مئات الأنظمة الحيوية في أنحاء المطار بشكل آمن، ثم إعادة تشغيلها بشكل آمن وممنهج”.

و”نظرا لحجم مطار هيثرو وتعقيد عملياته، طرحت إعادة تشغيل العمليات بأمان بعد انقطاع بهذا الحجم تحديا كبيرا”.

وصرح الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو توماس وولدباي بأن محولا احتياطيا أصيب بعطل ما استدعى إغلاق الأنظمة لإعادة هيكلة إمدادات الطاقة من المحطتين الفرعيتين الأخريين.

وأمرت الحكومة بإجراء تحقيق في ملابسات الإغلاق الذي تأثرت به 1350 رحلة جوية الجمعة وفقا لموقع فلايت رادار 24 الإلكتروني لتتبع الرحلات.

وكانت حوالي 120 طائرة في طريقها جوا إلى هيثرو عند الإعلان عن الإغلاق، واضطرت إلى تحويل مسارها.

وصرح مسؤولو الإطفاء بأن الحريق الذي اندلع مساء الخميس، “يُعتقد أنه غير مثير للشبهات”، وأن التحقيقات “ستركز على أجهزة توزيع الكهرباء”.

ورفضت وزيرة النقل هايدي ألكسندر الاثنين التعليق على الطريقة التي تعامل بها مسؤولو المطار مع الأحداث.

لتش/غد/ص ك