رئيس صربيا يحذر من تداعيات العقوبات الأميركية على أكبر شركة نفط في البلد

3دقائق

حذّر الرئيس الصربي الثلاثاء من أن حكومته قد تضطر لقطع كلّ علاقاتها بأكبر شركة نفط في البلد لتجنّب أن تطالها العقوبات الأميركية المفروضة على المجموعة التي تعود أغلبية الحصص فيها لمؤسسات روسية.

في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، فرضت واشنطن عقوبات على شركة “ان آي اس”، كبرى شركات النفط الصربية التي تملك حوالى 20 % من محطّات الوقود في البلد وتزوّده بحوالى 80 % من إجمالي استهلاكه للوقود وتشغّل المصفاة الوحيدة في صربيا.

وتطالب واشنطن لرفع عقوباتها بانسحاب الشركتين الروسيتين “غازبروم” و”انتليجنس” من رأس المال في “ان آي اس” حيث تملكان حوالى 56 % من الحصص.

وتأمل صربيا منذ أسابيع أن يقبل الروس ببيع حصصهم ويرفع الأميركيون عقوباتهم. لكن واقع الحال يبدو مختلفا لدى كلّ من موسكو وواشنطن.

وحذّر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من “خطر إغلاق المصفاة اليوم أو غدا أو بعد غد”.

وعند استنفاد احتياطي “ان آي اس”، وهو أمر يرجّح حدوثه في أواخر كانون الأول/ديسمبر، سيتعذّر على الدولة الصربية مساعدة محطّات الوقود التابعة للشركة، تحت طائلة تعرّضها لعقوبات ثانوية تستهدف أيّ كيان اعتباري يتعامل مع مؤسسة خاضعة لعقوبات.

وأشار فوتشيتش إلى أن أيّ علاقة مع الشركة قد “تعني خطر الانهيار الكامل للنظام المالي لجمهورية صربيا”.

وستخوّل الحكومة “ان آي اس” إجراء صفقات مالية لغاية نهاية الأسبوع بغية السماح لها بتسديد الرواتب ومدفوعات المزوّدين.

وقال الرئيس الصربي “سنوفّر مشتقّات النفط وكلّ الباقي لكلّ الجهات التي ليست جزءا في ان آي اس. وسيكون عندنا ما يكفي من الوقود، من ديزل وبنزين. ولا مشكلة بتاتا في إمدادات الكيروسين ومن المتوقّع أن تعمل حركة الملاحة الجوية على عادتها وبفعالية. وسيكون لدينا ما يكفي من الوقود وينبغي للناس بكلّ بساطة أن يستخدموا محطّات أخرى”.

في العام 2008، تخلّت صربيا عن 51 % من الحصص في “ان آي اس” لـ”غازبروم” و”غازبروم نيفت” في مقابل 400 مليون يورو. وما زالت الدولة الصربية تملك حوالى 30 % من الشركة، في حين توزّع الحصص المتبقية على مساهمين صغار.

وتعقد محادثات موازية بين موسكو وبلغراد حول إمدادات الغاز، علما أن روسيا توفّر حوالى 90 % من الغاز المستخدم في صربيا بموجب عقد تنتهي صلاحيته في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وقال الرئيس الصربي “إذا لم نستحصل على عقد (جديد) بحلول الجمعة، سنبدأ مفاوضات بشأن الغاز مع طرف آخر اعتبارا من الإثنين”.

