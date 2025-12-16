رئيس صربيا يعزو إلغاء مشروع عقاري مرتبط بصهر ترامب لحملة تشهير

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الثلاثاء التخلي عن مشروع لبناء فندق في موقع مقر الجيش اليوغوسلافي السابق الذي دمّره القصف في بلغراد، وعزا انسحاب الشركة الاستثمارية المرتبطة بصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى “حملة تشهير”.

أكدت شركة “أفينيتي بارتنرز”، ومقرّها ميامي والمرتبطة بجاريد كوشنر، لوكالة فرانس برس انسحابها من المشروع، الذي لقي معارضة شعبية وظلّ لأشهر محلّ شبهات فساد.

وقالت الشركة في بيان أوردته صحيفة وول ستريت جورنال أولا “لأن المشاريع الهادفة ينبغي أن توحّد لا أن تُقسِّم، واحتراما لشعب صربيا ومدينة بلغراد، قررنا سحب طلبنا في هذه المرحلة”.

وجاء الإعلان بعدما وُجّهت اتهامات إلى وزير الثقافة الصربي نيكولا سيلاكوفيتش وثلاثة آخرين بإساءة استخدام السلطة وتزوير وثيقة رسمية سمحت بإلغاء صفة “التراث الثقافي” عن الموقع.

– “مبنى مدمّر” –

تعثر مشروع تحويل مقرّ الجيش اليوغوسلافي السابق في بلغراد إلى فندق شاهق للمرة الأولى في أيار/مايو، إثر ظهور اتهامات بأن قرار سحب الحماية عن المبنى استند إلى وثيقة مزوّرة.

وأعادت تلك الاتهامات إشعال الاحتجاجات ضد المشروع، إذ دعا متظاهرون إلى الحفاظ على الأطلال الشاهقة، سواء لقيمتها المعمارية الحداثية الفريدة أو بوصفها شاهدا على القصف الذي نفذه حلف شمال الأطلسي عام 1999 وألحق أضرارا جسيمة بالمبنى.

وألقى فوتشيتش، الذي يواجه احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة منذ أكثر من عام، باللوم على “حملة تشويه شُنّت ضد المستثمر وضد أي نوع من التغيير” في إفشال المشروع الذي قدّرت قيمته بـ”750 مليون يورو على الأقل” (نحو 880 مليون دولار).

كما وجّه فوتشيتش انتقادات متكرّرة للتحقيق في المشروع، وتوعّد بالردّ على من قال إنهم أفشلوا الصفقة.

وقال “سنُترك الآن مع مبنى مدمّر، وليس سوى مسألة وقت قبل أن تبدأ الحجارة وأجزاء أخرى بالسقوط، لأن أحدا لن يلمسه بعد اليوم”.

انطلقت الاحتجاجات ضد الحكومة اليمينية في صربيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عقب انهيار سقف محطة قطارات أدى إلى سقوط قتلى، قبل أن تتطوّر إلى المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

– رؤية متعثّرة –

وكانت “أفينيتي بارتنرز” قد وقّعت العام الماضي اتفاقا لمدة 99 عاما مع الحكومة الصربية لإعادة تطوير الموقع، وذلك بعد فترة وجيزة من سحب صفة الطابع التراثي عنه.

وقال متحدث باسم الشركة إن “رؤيتنا لمشروع بلغراد كانت تقديم تصميم أنيق ومُلهم يكرّم تقدّم صربيا”.

وكان كوشنر، الذي استضافه فوتشيتش في مناسبات عدة، قد نشر سابقا على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للمشروع المقترح، تُظهر برجين مضيئين في الموقع.

أُنجزت المباني ذات الطابع الخرساني عام 1965، ومنحت صفة الحماية عام 2005، ولا تزال قائمة إلى حدّ كبير رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بها.

وقد صُمّمت المباني تكريما لوادي نهر سوتييسكا، حيث حقّق أنصار المقاومة (البارتيزان) انتصارا حاسما على القوات الألمانية عام 1943.

وظلّ الموقع من دون ترميم منذ تعرّضه لقصف متكرر عام 1999 خلال الحملة الجوية لحلف شمال الأطلسي التي أنهت حرب كوسوفو.

