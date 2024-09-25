رئيس قبرص: أمريكا وفرنسا تعملان على مبادرة دبلوماسية بشأن لبنان

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وفرنسا تحاولان التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية بهدف بدء محادثات دبلوماسية أوسع نطاقا.

وأضاف خريستودوليدس لرويترز على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة “لا أرى أن بإمكاننا التوصل إلى اتفاق (واسع النطاق) ولكن إلى شكل من أشكال الاتفاق المؤقت من أجل تجنب المزيد من التصعيد. هذا هو الجهد المبذول الآن وخاصة من جانب الولايات المتحدة وفرنسا”.

ومضى قائلا إنه تحدث إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وعبر الهاتف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.