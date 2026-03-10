The Swiss voice in the world since 1935
رئيس قبرص يستقبل وزير خارجية الإمارات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

استقبل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال زيارة عمل يجريها عبدالله بن زايد إلى نيقوسيا، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الثلاثاء.

وبحث اللقاء، الذي حضره أيضا وزير الخارجية القبرصي “تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات وجمهورية قبرص ودول شقيقة وصديقة في المنطقة”، وفق “وام”.

وأضافت “وام” أن عبدالله بن زايد شدّد على أن الزيارة “جاءت بهدف تأكيد تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية قبرص في أعقاب هذه الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة”.

بور

