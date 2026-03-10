رئيس قبرص يستقبل وزير خارجية الإمارات

استقبل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال زيارة عمل يجريها عبدالله بن زايد إلى نيقوسيا، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الثلاثاء.

وبحث اللقاء، الذي حضره أيضا وزير الخارجية القبرصي “تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات وجمهورية قبرص ودول شقيقة وصديقة في المنطقة”، وفق “وام”.

وأضافت “وام” أن عبدالله بن زايد شدّد على أن الزيارة “جاءت بهدف تأكيد تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية قبرص في أعقاب هذه الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة”.

