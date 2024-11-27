رئيس قبرص يعرض على ميقاتي المساعدة في تطبيق وقف إطلاق النار

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نيقوسيا (رويترز) – قالت الحكومة القبرصية يوم الأربعاء إن قبرص مستعدة للمساعدة بأي طريقة ممكنة في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل.

وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الحكومة أن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس تحدث هاتفيا مع نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان “أبدى (خريستودوليدس) استعداد جمهورية قبرص للمساعدة بأي طريقة مطلوبة سواء في تنفيذ وقف إطلاق النار أو أي طلب آخر مع الأخذ في الاعتبار أن قبرص هي أقرب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعا إلى المنطقة وعلاقاتها الممتازة مع جميع الأطراف”.