رئيس كازاخستان يدعو بوتين إلى “تجميد” الحرب في أوكرانيا

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دعا رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف السبت، خلال لقاء مباشر نادر من نوعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر “تجميد” النزاع.

وكازاخستان حليفة لروسيا، لكنها لم تعلن تأييدها للهجوم الذي تشنه موسكو على أوكرانيا، والذي أثار قلق شركاء الكرملين في آسيا الوسطى.

وقال توكاييف لبوتين خلال قمة روسية-كازاخستانية في مدينة أومسك في سيبيريا “كيف يمكن الخروج من هذا الوضع؟ لا أحد يعرف، بسبب مواقف الطرفين. لكن من ناحية أخرى، ثمة فرصة وإمكانية لتجميد كل ذلك”.

وأضاف “إنه لأمر مؤسف، فالشبان يموتون… يجب وقف كل هذا”.

وتابع توكاييف، جالسا إلى جانب بوتين، “اخترت أن أعبّر عن رأيي المتواضع، لأن الناس كانوا يعرفون أنني أعتزم الحضور إلى أومسك”.

وقال لبوتين، الذي أمر ببدء الهجوم على أوكرانيا في شباط/فبراير عام 2022، إن جذور الحرب الروسية الأوكرانية “غير مفهومة تماما لكثيرين، بمن فيهم نحن”.

وأضاف أن أسباب الحروب بين أرمينيا وأذربيجان كانت “واضحة”، لكن “من الصعب جدا فهم” أسباب الحرب في أوكرانيا.

واقترح توكاييف العودة إلى اتفاقات إسطنبول لعام 2022، و”التحرك بعد ذلك نحو السلام الذي طال انتظاره”.

وردّ بوتين بالقول إنه سيطلع توكاييف خلال لقائهما على تطورات الحرب.

وتعثرت المحادثات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء حرب مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، فيما أكد بوتين مرارا أن موسكو تعتزم السيطرة بالقوة على ما تبقى من شرق أوكرانيا.

بور/ع ش/ب ق