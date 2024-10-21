رئيس كوبا يحذّر من الاخلال بالنظام في ظل انقطاع الكهرباء ووصول العاصفة أوسكار

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حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل من أنّ حكومته لن تتساهل مع أي إخلال بالنظام العام في الجزيرة التي تشهد منذ أيام انقطاعا شبه تام للتيار الكهربائي، وضربتها اعتبارا من الأحد العاصفة الاستوائية أوسكار.

وفي ظل أسوأ أزمة تواجهها كوبا خلال ثلاثين عاما، قال دياز كانيل الذي كان يرتدي الزي العسكري خلال لقاء بثّه التلفزيون الرسمي، إن الأهالي خرجوا مساء السبت لمحاولة “الإخلال بالنظام العام”.

وأكد أن كل الضالعين في الاضطرابات سيحاكمون “بالصرامة التي تلحظها القوانين الثورية”، مشيرا إلى أن العديد من هؤلاء كانوا يتصرّفون “بناء على توجيهات مشغّلي الثورة المضادة الكوبية من الخارج”.

منذ ثلاثة أشهر، يعاني الكوبيون انقطاعا متكررا ومتزايدا للتيار الكهربائي. والخميس، وصل العجز الوطني في الطاقة إلى 50 في المئة بعدما كان حوالى 30 في المئة، ما زاد من سخط السكان.

وفي الأسابيع الأخيرة، استمرّ انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من عشرين ساعة في اليوم في العديد من المناطق، وصولا إلى انقطاعه بشكل شبه كامل في جميع أنحاء البلاد الجمعة.

– ضجيج ونفايات –

ومساء الأحد، أفاد شهود وكالة فرانس برس بأنّ سكانا خرجوا إلى الشوارع في هافانا للتعبير عن غضبهم.

وقالت امرأة تسكن منطقة سانتو سواريز إنّ “هناك أشخاص في الشارع يصدرون ضجيجا بالأواني والمقالي ويصرخون +أعيدوا الكهرباء+”.

وأفاد مصور فرانس برس عن إقامة حواجز على الطرقات من خلال مستوعبات النفايات في منطقة سنترو.

وكان انقطاع التيار الكهربائي أحد أسباب الاحتجاجات غير المسبوقة المناهضة للحكومة في 11 تموز/يوليو 2021. وفي أيلول/سبتمبر 2022، شهدت الجزيرة انقطاعا شاملا للتيار بعد مرور الإعصار إيان الذي ضرب جزءها الغربي.

والأحد، ضرب الإعصار أوسكار شرق كوبا في الساعة 17,50 (21,50 ت غ) كعاصفة من الدرجة الأولى، قبل أن يضعف ويتحوّل إلى عاصفة استوائية، وفق المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

وبالنسبة إلى سكان الجزيرة البالغ عددهم حوالى 10 ملايين نسمة، تضيف هذه العاصفة مشكلة إضافية الى معاناتهم اليومية من انقطاع الكهرباء ونقص الغذاء والدواء والتضخم المتسارع.

وبحلول الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي، كانت العاصفة مصحوبة برياح قوية بلغت سرعتها حوالى 110 كيلومترات في الساعة، ومن المتوقع أن تستمر في التحرك عبر شرق كوبا الإثنين.

وفي باراكوا، ضربت أمواج يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار الواجهة البحرية، بينما أفادت القناة التلفزيونية الرسمية بأنّ أسقف وجدران المنازل تضرّرت، كما سقطت أعمدة الكهرباء والأشجار.

– عودة التيار الاثنين –

وانقطع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل عن البلاد الجمعة جراء توقف المحطة الحرارية الرئيسية الواقعة في ماتانزاس بغرب الجزيرة.

وتواجه كوبا صعوبات في شراء الوقود اللازم لتغذية المحطات الرئيسية، جراء تشديد الحصار الذي تفرضه واشنطن على الجزيرة منذ العام 1962.

وتتغذى الجزيرة بالكهرباء من ثماني محطات حرارية متهالكة ومعطّلة في بعض الأحيان أو تخضع للصيانة، بالإضافة إلى الكثير من محطات الطاقة العائمة التي تستأجرها الحكومة من شركات تركية، ومولّدات الكهرباء.

واستفاد مئات الآلاف من السكان من الكهرباء لبضع ساعات الأحد، قبل أن تُصاب الشبكة بالشلل التام مجددا، وفقا لشركة الكهرباء الوطنية.

ولا تزال شوارع هافانا غارقة في الظلام، باستثناء أنوار الفنادق والمستشفيات وعدد من المطاعم أو الحانات الخاصة التي يمكن لأصحابها تشغيل مولّدات.

وقال وزير الطاقة والمناجم فيسينتي دي لا أو ليفي للصحافيين الأحد، إنّه ستتم استعادة التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد بحلول مساء الإثنين، مضيفا أنّ “آخر عميل قد يحصل على الخدمة بحلول الثلاثاء”.

أقرّ الرئيس الكوبي في خطابه بأنّ الوضع في شبكة الكهرباء لا يزال “معقدا” ويتسم بـ”عدم الاستقرار”.

وكان دياز كانيل أعلن الخميس أن الجزيرة تشهد “حالة طوارئ” في مجال الطاقة.

وقال سيرغي كاستيو (68 عاما) لفرانس برس بغضب “الأمر خطير حقا، لا توجد حياة هنا، وهذا البلد لا يستطيع تحمّل أكثر من ذلك”، مضيفا “منذ يومين، لم أتناول سوى وجبات خفيفة وبيتزا وغيرها من الوجبات السريعة”.

جد-رد-لب/ناش/كام