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رئيس كوب28 يدعو إلى تنفيذ “اتفاق دبي” للمناخ

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دعا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر الذي ترأس العام الماضي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، إلى “الاتحاد والعمل والإنجاز” لتطبيق اتفاق دبي للمناخ، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وبحسب الوكالة، حضّ الجابر في افتتاح الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب29) في العاصمة الأذربيجانية باكو، “كافة الأطراف إلى الاتحاد والعمل والإنجاز، من أجل البناء على مُخرجات +اتفاق الإمارات+ التاريخي والالتزام ببنوده التي حددت سبل تصحيح المسار للوفاء بتعهدات اتفاق باريس”.

ودعا الأطراف إلى “تجاوز التوترات الجيوسياسية، والاتحاد حول ركائز أجندة العمل المناخي العالمي، والتركيز مجددا على تحقيق إنجازات عملية في كوب29 للبناء على ما تم تحقيقه خلال كوب28 في دولة الإمارات”.

وتوصل مؤتمر “كوب28” الذي نظم في دبي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى إعلان مشترك يتطرق للمرة الأولى إلى التخلص من الوقود الأحفوري.

أم/نور

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية