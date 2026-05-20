رئيس كوريا الجنوبية ينتقد إسرائيل لاعتقالها مواطنين من بلاده

سول 20 مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج اليوم الأربعاء إن إسرائيل ألقت القبض على مواطنين كوريين جنوبيين في المياه الدولية، ووصف هذا التصرف بأنه “تجاوز صارخ للحدود”.

وذكر في اجتماع لمجلس الوزراء أن إسرائيل احتجزت المواطنين لأسباب لا تستند إلى القانون الدولي، وتساءل عما إذا كان من الممكن السماح بتمرير مثل هذه التصرفات دون احتجاج.

وعبر عن اعتقاده بأن العديد من الدول الأوروبية تعتزم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، لكن على سول أن تتخذ قرارها الخاص في هذا الشأن.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

