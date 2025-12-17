رئيس كوستاريكا ينجو من تصويت ثان في الكونغرس لنزع حصانته

نجا رئيس كوستاريكا رودريغو تشافيز الثلاثاء من محاولة ثانية لنزع الحصانة عنه لإفساح المجال لملاحقته قضائيا بشبهة ارتكاب مخالفات.

وصوّت كونغرس الدولة الواقعة في أميركا الوسطى بـ35 صوتا لصالح رفع حصانته مقابل21 صوتا معارضا، وهي نتيجة أقل بثلاثة أصوات عن الغالبية البالغة 38 صوتا التي يتطلبها تمرير الإجراء في المجلس المكوّن من 57 مقعدا، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس المجلس.

في تموز/يوليو، طلبت المحكمة العليا من الكونغرس رفع حصانة تشافيز البالغ 64 عاما ليكون بالإمكان محاكمته بشبهة الفساد.

وأشار مدعون في هذه القضية إلى أنه أجبر وكالة اتصالات استعانت بها الرئاسة على منح صديق له مبلغا قدره 32 ألف دولار.

ويشتبه في أن الرئاسة استخدمت الأموال من “مصرف أميركا الوسطى للتكامل الاقتصادي”، وهو بنك للتنمية متعدد الأطراف، للتعاقد مع الوكالة.

وفي أيلول/سبتمبر، رفض النواب طلب المحكمة العليا لتتقدّم المحكمة العليا للانتخابات في كوستاريكا بنفس الطلب لكن على خلفية الاشتباه بجريمة أخرى.

وتسعى المحكمة العليا للانتخابات لمقاضاة تشافيز بتهمة استغلال منصبه الرئاسي للقيام بحملة باسم حزبه السياسي قبيل انتخابات شباط/فبراير 2026، علما بأن الولاية الرئاسية في كوستاريكا هي واحدة فحسب.

ويدعم تشافيز الوزيرة السابقة لورا فرنانديز لخلافته.

