رئيس لبنان وحزب الله يحثان على التصدي للتوغلات الإسرائيلية

reuters_tickers

6دقائق

من مايا الجبيلي وجنى شقير

بيروت (رويترز) – أصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون يوم الخميس توجيهات لقائد الجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي في جنوب البلاد، وذلك بعدما عبرت قوات إسرائيلية الحدود خلال الليل وقتلت موظفا في بلدة بليدا على الرغم من سريان وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة.

ولطالما بقي الجيش اللبناني تاريخيا على الهامش في النزاعات الكبرى مع إسرائيل، ولم تقع أي مواجهات بينه وبين جيشها في الأشهر القليلة الماضية.

لكن شاهدا قال إن طائرات حربية إسرائيلية حلقت فوق القصر الرئاسي في بيروت، في مؤشر على التوتر خلال وقف إطلاق النار، وذلك بعد فترة وجيزة من إصدار عون أمرا للجيش بالاشتباك مع القوات الإسرائيلية.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها عون أمرا بالاشتباك مع القوات الإسرائيلية منذ أن أصبح رئيسا في يناير كانون الثاني.

وعبرت جماعة حزب الله اللبنانية عن دعمها لأوامر الرئيس عون. وقاتلت الجماعة إسرائيل لأكثر من عام بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وعمليات برية محدودة في الأراضي اللبنانية. وتقول إسرائيل إن الهدف من عملياتها هو منع جماعة حزب الله من تعزيز وجودها العسكري في جنوب لبنان من جديد. ويقول لبنان إن تلك العمليات تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.

* حزب الله يتعهد بالدعم

قال الجيش اللبناني في بيان إن قوات إسرائيلية توغلت صباح يوم الأربعاء داخل بلدة بليدا الحدودية، وأطلقت النار على مبنى البلدية، وقتلت موظفا هناك، ووصف الجيش ذلك بأنه “عمل إجرامي وخرق سافر للسيادة اللبنانية وانتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701”.

وحددت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان هوية الموظف على أنه إبراهيم سلامة مشيرة إلى أنه كان نائما في مبنى البلدية. ولم يتضح بعد ما إذا كان الجيش الإسرائيلي تعمد استهداف سلامة وسبب استهدافه إذا كان متعمدا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته فتحت النار بعدما رصدت “تهديدا مباشرا” خلال عملية لتدمير بنية تحتية لحزب الله في البلدة. وأضاف أنه يجري مراجعة للواقعة.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن “الرئيس جوزاف عون طلب من قائد الجيش العماد رودولف هيكل تصدي الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعا عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين”.

وقالت جماعة حزب الله، التي يحثها عون على إلقاء سلاحها بضغط من الولايات المتحدة تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار، إنها تقدر أوامره وتدعو إلى دعم الجيش في مواجهة إسرائيل. ولم تحدد الجماعة من أي مصدر يمكن أن يأتي هذا الدعم.

وقال حزب الله في بيان إنه “يدعو إلى دعم الجيش بكل الإمكانيات اللازمة لتعزيز قدراته الدفاعية وتوفير الغطاء السياسي لمواجهة هذا العدو المتوحش”.

ويرفض حزب الله الضغوط لإلقاء سلاحه.

* دعوة لجنة المراقبة إلى تكثيف الجهود

قال مسؤول أمني لبناني إن الجيش اللبناني لم يعثر بعد انتشاره في الموقع في الساعة الرابعة صباحا على أي بنية تحتية عسكرية في المبنى، وشاهد آثارا تشير إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة من خارج المبنى.

وقال المسؤول الأمني اللبناني الكبير لرويترز إنه تم العثور على جثة سلامة بملابس النوم وسط بركة من الدماء على الأرض مصابا بعدة طلقات نارية في جسده.

وندد عون بالهجوم ووصفه بأنه “يندرج في سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، (و)أتى بعد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يفترض ألا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على اسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية”.

وقالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان إنها تسعى للحصول على معلومات عن الواقعة.

وكانت إسرائيل وجهت بالفعل ضربات قوية لحزب الله خلال الحرب، مما أسفر عن مقتل كبار قادة الجماعة.

(شارك في التغطية الصحفية أحمد الإمام ونيرة عبد الله من دبي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)