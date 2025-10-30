رئيس لبنان يطلب من الجيش التصدي لأي توغل بعد عبور قوات إسرائيلية الحدود

من مايا الجبيلي وجنى شقير

بيروت (رويترز) – أصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون يوم الخميس توجيهات لقائد الجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي في جنوب البلاد، وذلك بعدما عبرت قوات إسرائيلية الحدود خلال الليل وقتلت موظفا في بلدة بليدا.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن قوات إسرائيلية توغلت داخل أحياء البلدة الساعة الواحدة والنصف تقريبا من صباح اليوم (2330 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء) وقتلت الموظف إبراهيم سلامة أثناء “مبيته داخل مبنى البلدية”.

وانسحبت القوات الإسرائيلية بعد نحو ساعتين ونصف الساعة.

* الجيش الإسرائيلي يعلن رصد “تهديد مباشر”

أكد الجيش الإسرائيلي الواقعة، وقال إن قواته فتحت النار بعدما رصدت “تهديدا مباشرا” خلال عملية لتدمير بنية تحتية لجماعة حزب الله المسلحة في البلدة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت القوات الإسرائيلية استهدفت سلامة عمدا وما هي الأسباب.

وندد عون بالهجوم ووصفه بأنه “يندرج في سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، (و)أتى بعد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يفترض ألا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على اسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية”.

وندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالواقعة، ووصفها بأنها “اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها”.

وانتشر الجيش اللبناني في المنطقة لكنه لم يعلن تفاصيل أخرى. وقالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان إنها تسعى للحصول على معلومات عن الواقعة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وبعض العمليات البرية في الأراضي اللبنانية رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو عام لإنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وتقول إسرائيل إن الهدف من عملياتها هو منع الجماعة من تعزيز وجودها العسكري في جنوب لبنان من جديد. وتنفي الجماعة أنها تفعل ذلك. ويقول لبنان إن تلك العمليات تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.

