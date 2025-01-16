رئيس مؤسسة النفط الليبية يستقيل من منصبه بسبب “ظروف صحية”

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أعلنت مؤسسة النفط في ليبيا الخميس أنّ رئيسها فرحات بن قدارة استقال من منصبه بسبب “ظروف صحية”، مشيرة إلى أنّ الحكومة كلفت نائبه الحلول محلّه مؤقتا لحين اختيار مجلس إدارة جديد.

وقال المؤسسة في بيان إنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وافق على الاستقالة التي تقدّم بها بن قدارة “نتيجة لظروف صحية طارئة” حالت دون تمكّنه من “أداء مهامه ومسؤولياته بالشكل الأمثل”.

وأضافت أنّ رئيس الحكومة كلّف مسعود سليمان، عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، “تولّي مهام رئيس مجلس الإدارة مؤقتا، إلى حين انعقاد الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء لاتّخاذ قرار تشكيل مجلس إدارة جديد” للمؤسسة.

وعُيّن بن قدارة في 2022 على رأس أهم وأكبر مؤسسة رسمية لإدارة النفط والغاز في البلاد خلفا لمصطفى صنع الله الذي تسبّبت خلافاته مع الدبيبة بإقالته من منصبه.

واستقالة بن قدارة كانت متوقعة، بخاصة عقب إصدار محكمة ليبية في تشرين الثاني/نوفمبر حُكما قضى ببطلان تولّيه منصبه لثبوت نيله “جنسية أجنبية”.

ويحصر القانون الليبي تولّي المناصب العامة في البلاد بحملة الجنسية الليبية دون غيرها.

وبموجب حكم المحكمة، فإنّ بن قدارة يحمل “الجنسية الإماراتية”، الأمر الذي يمنعه قانونا من الاستمرار في منصبه.

وقبل تعيينه على رأس المؤسسة الوطنية للنفط، كان بن قدارة مقيما في الإمارات حيث شغل مناصب رفيعة في عدد من المؤسسات المالية.

وتعدّ ليبيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في أفريقيا، وهي تنتج 1.4 مليون برميل يوميا، بحسب إحصاءات رسمية.

وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

ند/بم