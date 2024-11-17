رئيس مجلس النواب الأميركي يعارض دعوات لنشر تقرير للجنة الأخلاقيات بشأن مرشح ترامب لمنصب وزير العدل

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أصر رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون الأحد على وجوب ألا تصدر لجنة الأخلاقيات في الهيئة تقريرا بشأن انتهاكات جنسية يتّهم بها مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي وزارة العدل مات غيتز الذي يعتبره ديموقراطيون غير مؤهل للمنصب.

وقال جونسون في تصريح لشبكة سي ان ان الإخبارية إن التقرير “يجب ألا يصدر”، مضيفا “لماذا؟ لان مات غيتز استقال من الكونغرس. لم يعد عضوا. هناك بروتوكول مهم جدا وكذلك تقاليد وقواعد”.

وغيتز جمهوري من فلوريدا يثير جدلا واستقطابا كبيرين، وهو متّهم بأنه دفع قبل سنوات مبلغا ماليا لفتاة تبلغ 17 عاما لممارسة الجنس معه، ما ينفيه بشدة.

وفتح تحقيق بشأنه بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي وتشارك صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من تهم.

على أثر ترشيح ترامب له لتولي وزارة العدل في خطوة اعتبرها ديمقراطيون استفزازية، استقال النائب عن فلوريدا من عضوية المجلس، ما وضع حدا لتحقيق كان يطاله.

لكن مشرّعين من الحزبين دعوا إلى نشر التقرير، حتى أن أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قالوا إن مسؤوليتهم الدستورية على صعيد مراجعة الترشيحات تقضي بضرورة الاطلاع على كل المعلومات ذات الصلة.

السناتور المنتخب آدم شيف، وهو ديمقراطي ومن أكثر منتقدي ترامب هاجم غيتز في تصريحات أدلى بها لشبكة سي إن إن.

وقال شيف “أعتقد أنه ليس غير مؤهل فحسب، بل هو مستبعد حقا”.

وأضاف “هل سيكون لدينا حقا وزير للعدل؟ هناك مزاعم ذات صدقية (تفيد بأنه) متورط في الاتجار الجنسي بالأطفال، وتعاط محتمل لمخدرات وعرقلة تحقيق؟ لا خبرة لديه لتولي وزارة العدل التي تحقق معه؟”.

وكثيرة هي متاعب ترامب مع وزارة العدل، ويقول منتقدون إن غيتز بصفته وزير العدل من المرجح أن يسقط العديد من القضايا الجنائية المرفوعة ضد الرئيس المنتخب وأن يحاول تلفيق اتهامات لخصوم مفترضين للملياردير الجمهوري.

لغيتز أخصام كثر في مجلس النواب على خلفية دوره في الإطاحة بسلف جونسون وزميله الجمهوري كيفن مكارثي.

في وقت سابق من العام الحالي، قال السناتور الجمهوري ماركوين مالين في مقابلة تطرّق فيها إلى غيتز “هناك سبب لعدم حضور أحد للدفاع عنه، لأننا شاهدنا جميعا مقاطع الفيديو التي كان يعرضها في قاعة مجلس النواب… للفتيات اللواتي نام معهن”.

الأحد، قال مالين في تصريح لشبكة ان بي سي إن التقرير يجب “بالتأكيد” أن ينشر، على الأقل لمجلس الشيوخ، من دون أن يدعو لنشره للعموم.

وقال “أعتقد أن مجلس الشيوخ يجب أن يطّلع على ذلك (التقرير) الآن”، مضيفا أن غيتز سيُمنح “الفرص نفسها التي سنمنحها لكل من يعينهم الرئيس ترامب”.

وقال السناتور الديموقراطي عن ولاية بنسلفانيا جون فيترمان الأحد إنه سيكون “متحمسا” لتثبيت بعض من عينهم ترامب، لكن “آخرين هم مجرد مسوخ على غرار غيتز”.

وقال جونسون قبل أيام إنه بصفته رئيسا لمجلس النواب يجب ألا يؤثر على قرار لجنة الأخلاقيات. لكن موقفه اختلف الأحد.

واضاف أن أعضاء مجلس الشيوخ “سيجرون عملية مراجعة صارمة… لكنهم لا يحتاجون إلى الاعتماد على تقرير أو مسودة تقرير أو مسودة تقرير تقريبية أعدتها لجنة الأخلاقيات لأغراض محصورة بها”.

ببك/ود/ب ق