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رئيس نيجيريا سيدعو لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة بالرياض

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لاجوس (رويترز) – قال مكتب الرئيس النيجيري بولا تينوبو يوم السبت إنه سيدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني عندما يحضر القمة العربية الإسلامية المقبلة في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية بايو أونانوجا أن “نيجيريا ستدعو أيضا إلى تجديد الجهود لإحياء حل الدولتين كمسار للسلام الدائم في المنطقة”.

وتعقد القمة السنوية، المقرر أن تنطلق في 11 نوفمبر تشرين الثاني، بدعوة من الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونيجيريا عضو في منظمة التعاون الإسلامي.

وسيرافق تينوبو إلى الرياض وفد من الوزراء إلى جانب مستشاره للأمن القومي ورئيس وكالة المخابرات الأمنية.

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