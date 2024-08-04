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رئيس نيجيريا يدعو إلى وقف الاحتجاجات المعيشية و”إراقة الدماء”

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دعا رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو الأحد إلى وقف الاحتجاجات المعيشية ووضع حد لـ”إراقة الدماء”، بعد مقتل ما لا يقل عن 13 متظاهرا بأيدي قوات الأمن بحسب منظمة العفو الدولية.

شهدت نيجيريا تظاهرات بمشاركة عشرات آلاف الأشخاص احتجاجا على سياسات الحكومة وارتفاع تكلفة المعيشة.

واتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن بقتل 13 متظاهرا على الأقل، فيما تشير الشرطة إلى مقتل سبعة أشخاص وتنفي أي مسؤولية لها.

وحض تينوبو في خطاب متلفز المتظاهرين على “وقف التظاهرات وخلق مساحة للحوار” وذلك في أول تعليق له على التظاهرات التي بدأت الخميس.

وقال “سمعتكم بوضوح. أتفهم الألم والاستياء اللذين يؤججان هذه الاحتجاجات، وأريد أن أؤكد لكم تصميم حكومتنا على الاستماع لمخاوف مواطنينا ومعالجتها”. 

لكنه حذر “ينبغي ألا نسمح للعنف والدمار بتمزيق أمتنا”  مضيفا “يجب أن نوقف المزيد من إراقة الدماء والعنف والدمار”. 

واستغل تينوبو خطابه للدفاع عن سجله وتحديد التدابير التي قال إنها ستفيد الشباب النيجيري والاقتصاد.

لسم/غد/دص

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