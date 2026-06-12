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رئيس نيجيريا يعلن قتل 13 ألف “إرهابي” على الأقل خلال “العام المنصرم”

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أعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو الجمعة أنه تم قتل 13 ألف “إرهابي” على الأقل في نيجيريا خلال “العام المنصرم”، مؤكداً أن حصيلة القتلى جراء التمرد الجهادي في هذا البلد انخفضت بنسبة 81 % منذ توليه السلطة في أيار/مايو 2023.

وأكد تينوبو “القضاء على أكثر من 13 ألف إرهابي خلال العام المنصرم”، من دون أن يحدد ما إذا كان يقصد عام 2025 أو الأشهر الاثني عشر الماضية. 

وأضاف أن “أكثر من 124 ألف مقاتل وأفراد عائلاتهم سلموا أسلحتهم منذ عام 2023 من خلال عملية الممر الآمن” التي تنفذها السلطات لإعادة تأهيل الجهاديين.

ويواجه شمال نيجيريا، أكبر بلدان إفريقيا من حيث عدد السكان، تهديدين أمنيين متوازيين، هما عنف الجماعات الجهادية من جهة، وعنف عصابات إجرامية من جهة أخرى، تنفذ بشكل متكرر هجمات على قرى وعمليات خطف جماعية طلبا للفدية.

ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال العنف التي شنّتها جماعة بوكو حرام ثم تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا المنافس لها عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين الأشخاص في شمال شرق نيجيريا.

وتتصاعد عمليات الخطف مقابل الفدية في المناطق الشمالية الغربية والوسطى من البلاد. 

وتقترب الاضطرابات من جنوب غرب نيجيريا حيث خُطف أكثر من 40 طالبا ومعلما من مدارسهم في ولاية أويو في أيار/مايو.

تبا-سن/غد/دص

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