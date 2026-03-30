رئيس وزراء أستراليا يطالب ترامب بتوضيح أهداف الحرب على إيران

سيدني 30 مارس آذار (رويترز) – قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الاثنين إنه يريد مزيدا من الوضوح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أهداف الحرب الجارية في إيران.

وقال ألبانيزي، ردا على سؤال حول رأيه في كيفية إدارة ترامب للحرب “أريد أن أرى مزيدا من الوضوح بشأن أهداف الحرب، وأريد أن أرى تهدئة للوضع”.

أسفرت ضربة إسرائيلية في بداية الحرب في 28 فبراير شباط عن مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الذي حل محله ابنه مجتبى.

واتسعت رقعة الحرب إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما أسفر عن مقتل الآلاف، وتسبب في أكبر اضطراب على الإطلاق في إمدادات الطاقة، وأثر على الاقتصاد العالمي.

وقدمت أستراليا طائرات للمساعدة في الدفاع عن الإمارات بناء على طلب منها، لكنها استبعدت إرسال سفن حربية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)