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رئيس وزراء أفغانستان: على البلاد “الإبقاء على حكم الشريعة الإسلامية”

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قال رئيس وزراء أفغانستان حسن أخوند الأربعاء في مناسبة الذكرى الثالثة لعودة طالبان إلى السلطة، إن على البلاد “الإبقاء على حكم الشريعة الإسلامية”.

وأعلن آخوند في بيان تلاه في باغرام، القاعدة الأميركية السابقة في أفغانستان، أن سلطات طالبان “تتحمل مسؤولية الإبقاء على حكم الشريعة الإسلامية وحماية الممتلكات وأرواح الناس واحترام أمتنا”.

وتجمّع مئات الأشخاص، بينهم دبلوماسيون صينيون وإيرانيون، في القاعدة الواقعة على مسافة 40 كيلومترا خارج كابول، لإحياء الذكرى الثالثة لعودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، في مراسم تضمّنت إلقاء كلمات وعرضا عسكريا. 

ونقلت مروحيات مسؤولي طالبان إلى هذا الحدث الذي أقيم في أكبر قاعدة جوية في أفغانستان والتي كانت بمثابة محور العمليات التي قادتها الولايات المتحدة في البلاد على مدى عقدين.

وسيطر مقاتلو طالبان على العاصمة كابول في 15 آب/أغسطس 2021 بعد انهيار الحكومة المدعومة من واشنطن وفرار قادتها إلى المنفى.

اش-بت/الح/دص

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