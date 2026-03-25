رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل ترغب في تدمير لبنان مثلما فعلت بغزة

مدريد 25 مارس آذار (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث لنواب البرلمان اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في أن يلحق بلبنان “نفس المستوى من الضرر والدمار” الذي ألحقته القوات الإسرائيلية بقطاع غزة.

وأضاف سانتشيث، الذي مثل أمام مجلس النواب لشرح موقف حكومته ضد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أن الزعيم الأعلى الجديد لإيران أكثر تشددا من سلفه.

وقال “مجتبى خامنئي دكتاتوري بنفس القدر، بل وأكثر تعطشا للدماء من والده”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )