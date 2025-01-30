رئيس وزراء السويد: مقتل عراقي مناهض للإسلام ربما يرتبط بقوة أجنبية

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من يوهان أهلاندر

ستوكهولم (رويترز) – قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون إن مقتل ناشط مناهض للإسلام قبل ساعات من صدور حكم يوم الخميس في محاكمة تتعلق بوقائع حرق نسخ من المصحف ربما يرتبط بقوة أجنبية وإن الشرطة اعتقلت خمسة أشخاص فيما يتصل بالقتل.

وقتل سلوان موميكا (38 عاما) وهو لاجئ عراقي، بالرصاص في منزل ببلدة قريبة من ستوكهولم يوم الأربعاء. وقالت الشرطة إن المدعي العام أمر بحبس الأشخاص الخمسة دون أن تحدد إذا كان الجاني من بينهم.

وأحرق موميكا نسخا من المصحف إما في أماكن عامة أو في بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عام 2023.

وقال كريسترشون في مؤتمر صحفي يوم الخميس “أستطيع أن أطمئنكم بأن أجهزة الأمن معنية بقوة لأن من الواضح أن هناك خطرا بارتباط ما حدث بقوة أجنبية”.

وأدانت نائبة رئيس الوزراء إيبا بوش جريمة القتل.

وكتبت على منصة إكس تقول “إنه تهديد لديمقراطيتنا الحرة. يتعين مواجهته بكل قوة مجتمعنا”.

ورفضت محكمة في ستوكهولم القضية ضد موميكا بعد وفاته. وقالت المحكمة إن الحكم على رجل آخر في محاكمة جنائية حول “جرائم التحريض ضد مجموعة عرقية أو وطنية” تتعلق بحرق نسخ من المصحف تأجل إلى يوم الاثنين.

ورفعت السويد في عام 2023 حالة التأهب للإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى وحذرت من تهديدات تتربص بالسويديين في الداخل والخارج بعد حرق نسخ من المصحف في وقائع نفذ موميكا معظمها أثارت غضب المسلمين وتهديدات من جهاديين.

وقال جهاز الأمن السويدي لرويترز إنه يقيم التأثير المحتمل لقتل موميكا “على الأمن السويدي”.

ونددت الحكومة السويدية بوقائع حرق المصحف في عام 2023 بعد أن اعتبرتها في البداية شكلا من حرية التعبير التي يحميها القانون.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في عام 2023 إن من الضروري توقيع “أقصى عقوبة” على من يدنسون المصحف وإن السويد تشارك في “حرب على العالم الإسلامي” من خلال دعم المسؤولين عن ذلك.

وأرادت وكالة الهجرة السويدية في عام 2023 ترحيل موميكا بسبب إعطائه معلومات كاذبة في طلب الإقامة الخاص به، لكنها لم تتمكن من تنفيذ ذلك لخطر تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة في العراق.