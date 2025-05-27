رئيس وزراء الصين: قمة آسيان والخليج والصين “استجابة لنداء العصر”

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أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الثلاثاء بأن أول قمة على الإطلاق بين بلاده وقادة جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي هي “استجابة لنداء العصر” في عالم يعاني من الضبابية الجيوسياسية.

تسعى الاقتصادات المعتمدة على التجارة لحماية نفسها لا سيما بعدما نسف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قواعد التجارة العالمية عبر الإعلان عن مجموعة من الرسوم الجمركية التي تستهدف مختلف دول العالم.

ورغم أنه قرر بعد ذلك تعليق تطبيقها مدة 90 يوما بالنسبة لمعظم الدول المعنية، إلا أن التجربة دفعت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتسريع الجهود الرامية لتنويع شبكاتها التجارية.

استضافت العاصمة الماليزية الثلاثاء أول قمة بين آسيان والصين ومجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأكد لي أثناء الاجتماع بأنه “على وقع وضع دولي متقلّب”، تعد القمة خطوة “رائدة في التعاون الاقتصادي الإقليمي”.

ولطالما لعبت آسيان دور “الوسيط” نوعا ما بين الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة، والصين، بحسب ما أفاد تشونغ جا إيان من جامعة سنغافورة الوطنية.

وقال إنه في وقت يبدو أنه لا يمكن الاعتماد على واشنطن حاليا، فإن “الدول الأعضاء في آسيان تسعى للتنويع .. وتسهيل المبادلات بين الخليج وجمهورية الصين الشعبية هو أحد جوانب هذا التنويع”.

– “محسوب وفي الوقت المناسب” –

تحمّلت بكين العبء الأكبر من رسوم ترامب وتسعى حاليا لكسب أسواق أخرى.

وتعد الصين وآسيان أكبر شريكين تجاريين. وارتفعت الصادرات الصينية إلى تايلاند وإندونيسيا وفيتنام بأرقام عشرية في نيسان/أبريل، بفضل إعادة تحويل مسارات سلع مخصصة للولايات المتحدة.

وقالت خو بينغ هووي من “جامعة مالايا” لفرانس برس إن مشاركة رئيس الوزراء لي كانت “محسوبة وفي الوقت المناسب”.

وأضافت بأن “الصين ترى فرصة هنا لتعزيز صورتها كشريك اقتصادي يمكن الاعتماد عليه، خصوصا في مواجهة الجهود الغربية لفك الارتباط”.

وانخرطت بكين وواشنطن في فرض رسوم متبادلة إلى أن تم التوصل في سويسرا إلى اتفاق لخفضها على مدى 90 يوما.

وما زالت السلع الصينية تخضع لرسوم أعلى من غيرها.

وفي مسودة بيان القمة التي اطلعت عليها فرانس برس، تعرب دول آسيان عن “القلق العميق.. حيال فرض رسوم جمركية أحادية الجانب”.

ولكن الرابطة لفتت في وقت سابق هذا العام إلى أنها لن ترد بفرض رسوم من جانبها.

– “أصدقاء للصين” –

لطالما تجنّبت آسيان أن توضع في موقف عليها فيه الاختيار بين الولايات المتحدة والصين.

والصين هي رابع أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في جنوب شرق آسيا، بعد الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، بحسب تشونغ.

وفي مؤتمر صحافي في نهاية المحادثات، تعهّد رئيس الوزراء أنور إبراهيم بأن تواصل آسيان التعاون مع كل من واشنطن وبكين.

وقال أنور إن “موقف آسيان هو المركزية”، مضيفا “إذا كان ذلك يعني العمل مع الصينيين، فنعم، سنقوم بذلك”.

لكن “من المنطقي جدا مواصلة الانخراط وإقامة علاقات جيّدة بشكل معقول” مع الولايات المتحدة، على حد قوله.

وأضاف بأن الحوار مع واشنطن يحمل أهمية على وجه الخصوص نظرا إلى أن ماليزيا باتت مركزا لأشباه الموصلات.

وباتت قيود واشنطن التجارية تركّز على الشرائح الإلكترونية المتطورة في وقت تسعى الولايات المتحدة لمنع الصين من تقويض هيمنتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأفاد أنور الاثنين بأنه بعث رسالة إلى الجانب الأميركي طلب فيها عقد قمة بين آسيان والولايات المتحدة هذا العام، فيما أفاد وزير خارجيته بأن واشنطن لم ترد بعد.

وسيكون أي تقارب مع بكين مصدرا للمتاعب أيضا. وأكد الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الاثنين لنظرائه الإقليميين “الحاجة الملحة” لتبني مدوّنة قواعد سلوك ملزمة قانونا في بحر الصين الجنوبي.

وتتنازع بكين السيطرة على المنطقة مع خمس من دول آسيان، علما أن مواجهات تدور بين الصين والفيليبين منذ أشهر في المنطقة البحرية المتنازع عليها.

وأثار أنور مسألة بحر الصين الجنوبي مع لي والجانب الفيليبيني وأكد “لا أقول إنه يمكن حل جميع القضايا الآن، لكن كان هناك انخراط إيجابي حقا”.

للك-ريب/لين/ص ك