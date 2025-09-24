رئيس وزراء اليابان : الاعتراف بدولة فلسطين مسألة وقت

اعتبر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة الثلاثاء أن اعتراف طوكيو بدولة فلسطين مسألة وقت فقط، معربا عن “استيائه الشديد” من التصريحات الأخيرة لمسؤولين إسرائيليين.

اعترفت فرنسا وعدة دول أخرى، منها المملكة المتحدة وكندا، بـ “دولة فلسطين” الاثنين، في محاولة لزيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة السنتين مع حماس في قطاع غزة.

وبحسب تعداد لوكالة فرانس برس، باتت 150 دولة على الأقل من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين.

وقال إيشيبا “أشعر باستياء كبير من تصريحات مسؤولين كبار في الحكومة الاسرائيلية الذين يبدو أنهم يرفضون بشكل قاطع فكرة قيام دولة فلسطينية”.

وأضاف “بالنسبة لبلدنا، المسألة لا تتعلق بما إذا كان ينبغي الاعتراف بدولة فلسطينية، بل متى سيحصل ذلك. إن الإجراءات الأحادية الجانب المتواصلة من جانب الحكومة الإسرائيلية غير مقبولة”.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني “أود أن أؤكد بشكل واضح أنه إذا أعاقت أي تدابير جديدة تحقيق حل الدولتين، فستضطر اليابان إلى اتخاذ إجراءات إضافية ردا على ذلك”. وأتت سلسلة الاعترافات الأخيرة في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة حيث لم تُخفِ الحكومة الإسرائيلية رغبتها في ضم أراض فلسطينية، وبعيد بدء هجوم عسكري إسرائيلي واسع النطاق على مدينة غزة.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاعتراف بدولة فلسطين يشكّل “مكافأة” على “الفظائع” التي ارتكبتها حماس، في إشارة إلى الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الأول 2023 في إسرائيل، والذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وتعد اليابان العضو في مجموعة السبع، حليفا كبيرا للولايات المتحدة. وبين الدول الآسيوية، رفضت كوريا الجنوبية وسنغافورة الاعتراف بدولة فلسطين.

لكن إيشيبا اشار خلال كلمته الى “أن الإرهاب الذي مارسته حماس والدمار الذي نشهده اليوم في غزة آلم الكثيرين بشدة”.

واعتبر “أن الأهم هو أن تتمكن (دولة) فلسطين من العيش بشكل مستدام، والتعايش بسلام مع إسرائيل”.

واضاف “ندعو (دولة) فلسطين إلى الاضطلاع بدورها كعضو مسؤول في المجتمع الدولي. ويجب على الجانب الفلسطيني إرساء نظام حكم يضمن المسؤولية”.

