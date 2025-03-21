رئيس وزراء اليابان يدعو إلى دبلوماسية “براغماتية” مع الصين وكوريا الجنوبية

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شدد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أمام وزيري خارجية الصين وكوريا الجنوبية الجمعة على ضرورة انخراط الدول الثلاث في دبلوماسية وحوار “براغماتي” يشمل “القضايا المثيرة للقلق”.

وسيجري وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا محادثات مع نظيريه الصيني والكوري الجنوبي في طوكيو السبت في اجتماع هو الحادي عشر من نوعه.

وأفادت وزارة الخارجية اليابانية بأن الوزراء الثلاثة أجروا زيارة مجاملة لإيشيبا مساء الجمعة.

وأكد إيشيبا خلال الاجتماع أن “كلا من الصين وجمهورية كوريا دولتان جارتان بالغتا الأهمية لليابان”، على ما جاء في بيان للوزارة.

وقال للوزراء “رغم أن المشاكل الصعبة تنشأ أحيانا لكوننا دولا مجاورة، إلا أن اليابان تأمل في الانخراط في حوارات تشمل القضايا المثيرة للقلق وبناء علاقة تعاون مستقبلية من خلال الدبلوماسية البراغماتية”.

وأكد أن الدول الثلاث لديها “تأثير ومسؤوليات كبيرة تجاه السلام والازدهار الإقليميين”، وأن التصدي للتحديات المشتركة سيعود بالنفع ليس فقط على كل دولة، بل على العالم أجمع.

وعقد إيشيبا اجتماعات ثنائية مقتضبة مع كل من وزير الخارجية الصيني وانغ يي والكوري الجنوبي تشو تاي يول.

ويأتي ذلك عقب قمة ثلاثية عُقدت في سيول في أيار/مايو اتفق خلالها القادة على تعزيز العلاقات التجارية، وأكدوا مجددا هدفهم المتمثل في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، في إشارة إلى كوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء الخارجية السبت التعاون الاقتصادي بالإضافة إلى التبادلات بين الثقافات وتدابير مكافحة انخفاض معدلات المواليد.

وتأثرت بكين وبدرجة أقل سيول وطوكيو، بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة.

وسيعقد الوزراء أيضا محادثات ثنائية، وستُجري اليابان والصين أول “حوار اقتصادي رفيع المستوى” بينهما منذ ست سنوات.

كاف/غد/كام