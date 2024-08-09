رئيس وزراء اليابان يلغي رحلة خارجية بعد التحذير من “زلزال ضخم”

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أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الجمعة أنه ألغى رحلة من أربعة أيام كانت مقررة إلى آسيا الوسطى بعدما حذّر علماء من احتمال وقوع “زلزال ضخم” في البلاد، غداة هزة أرضية بقوة 7,1 درجات أسفرت عن 14 جريحا.

وهي المرة الأولى التي تصدر فيها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية هذا التحذير منذ اعتماد نظام إنذار جديد بعد زلزال2011 المدمر الذي تسبب بتسونامي حصد آلاف الأرواح وبكارثة نووية في فوكوشيما. وبلغت الحصيلة نحو 18500 قتيل.

وقال كيشيدا للصحافيين “بصفتي رئيس وزراء يتحمل أعلى مسؤولية في إدارة الأزمات، قررت البقاء في اليابان مدة أسبوع على الأقل”.

وكان من المقرر أن يسافر كيشيدا الجمعة إلى كازاخستان وأوزبكستان ومنغوليا ويعتزم حضور قمة إقليمية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن “احتمال وقوع زلزال قوي آخر أعلى من المعتاد، لكن هذا لا يعني أن الزلزال سيحدث بشكل مؤكد”. واتى هذا التحذير غداة زلزال بلغت قوته 7,1 درجات وأسفر عن 14 جريحا في جنوب البلاد وجعل أرجحية وقوع زلزال ضخم أكثر احتمالا بحسب التقديرات.

بين طوكيو ومدينة أوساكا في غرب اليابان، تسير قطارات سريعة عدة بسرعة أقل من المعتاد في إجراء احترازي، على ما قالت الشركة المشغلة للسكك الحديد التي حذرت من تأخير محتمل في مواعيد القطارات على مدى أسبوع تقريبا.

وأصدرت السلطات تعليمات إلى المحطات النووية للتحقق من جهوزيتها إزاء احتمال وقوع كارثة جديدة.

– احتمال أكبر لكنه “يبقى منخفضا” –

وخلال زلزال الخميس أظهرت لقطات بثتها هيئة البث اليابانية “إن إتش كيه”إشارات مرور تهتز بشدة في ميازاكي على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كيوشو، لكن لم يتم الإبلاغ عن أضرار جسيمة.

تشهد اليابان زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول حافة “حزام النار” الغربية في المحيط الهادئ.

ويتعرض الأرخبيل الذي يعد نحو 125 مليون نسمة، لنحو 1500 هزة كل عام وتحدث فيه 18 % من الزلازل في العالم، لكنها غالبا ما تكون خفيفة، علما أن الضرر الذي تسببه يختلف بحسب موقعها وعمقها.

لكن حتى الزلازل القوية لا تتسبب عادة بأضرار كبيرة بفضل أنظمة البناء الصارمة في البلاد.

وأعلنت الحكومة اليابانية في وقت سابق أن نسبة احتمال حدوث زلزال ضخم هي 70 في المئة خلال الثلاثين عاما المقبلة، وإذا حدث، قد يؤثر على مساحة كبيرة من ساحل اليابان ويهدد حياة نحو 300 ألف شخص وفق أسوأ السيناريوهات، وفق خبراء.

وكتب عالما الجيولوجيا كايل برادلي وجوديث هوبارد في النشرة المتخصصة “إرثكويك إنسايتس”، “مع أن توقع وقوع الزلازل مستحيل إلا أن وقوع زلزال يزيد عموما من حصول آخر” لكنهما أشارا إلى أن الاحتمال “يبقى متدنيا”.

وقال روبرت غيلر الاستاذ الفخري في علم الزلازل في جامعة طوكيو لوكالة فرانس برس إن على السكان “التحقق من تخزين كميات من المياه في منازلهم تكفي لمدة أسبوع بعد حدوث زلزال فضلا عن بطاريات لمصابيح اليد”.

وأضاف “لكن عدا ذلك، لا حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أخرى”.

تعرضت اليابان لزلزال قوي يوم رأس السنة هذا العام بلغت شدته 7,5 درجات وضرب شبه جزيرة نوتو على ساحل بحر اليابان، موديا بأكثر من 260 شخصا، قضى عدد كبير منهم في انهيار مبان قديمة.

وأدى هذا الزلزال الذي وقع في الأول من كانون الثاني/يناير والهزات الارتدادية التي تلته إلى تدمير مبانٍ، وتسبب في اندلاع حرائق وتدمير بنى تحتية في وقت كانت العائلات تحتفل بالعام الجديد.

وتفرض اليابان قواعد بناء صارمة تهدف إلى ضمان قدرة المباني على تحمل الزلازل القوية، وتجري تدريبات طوارئ بشكل روتيني للاستعداد للزلازل القوية.

وأكبر زلزال شهدته اليابان على الإطلاق بلغت قوته 9 درجات وضرب تحت البحر في آذار/مارس 2011 قبالة السواحل الشمالية الشرقية لليابان، محدثا تسونامي أودى بنحو 18500 شخص بين قتيل ومفقود.

وأحدث هذا الزلزال كارثة نووية في محطة فوكوشيما.

وفي آذار/مارس 2022، هزّ زلزال بقوة 7,4 درجات قبالة ساحل فوكوشيما الكثير من المناطق في شرق اليابان، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

ودُمّرت العاصمة اليابانية طوكيو بسبب زلزال ضخم قبل قرن، في العام 1923.

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