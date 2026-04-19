رئيس وزراء باكستان: تحدثت مع الرئيس الإيراني بزشكيان

19 أبريل نيسان (رويترز) – قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الأحد إنه تحدث إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول الصراع في الخليج.

وأضاف شريف في منشور على منصة إكس أنه أطلع بزشكيان خلال الاتصال على فحوى محادثاته التي أجراها في الآونة الأخيرة مع قادة السعودية وقطر وتركيا.

وقال شريف “عبرت عن تقديري لانخراط إيران، بما في ذلك إرسالها وفدا رفيع المستوى إلى إسلام اباد لإجراء محادثات تاريخية، وكذلك المناقشات التي جرت مع قائد الجيش عاصم منير في طهران.”

وأبلغ شريف بزشكيان بأن باكستان ما زالت متمسكة بدورها في دعم السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)