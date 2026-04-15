رئيس وزراء باكستان يبدأ جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا

وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأربعاء إلى مدينة جدة السعودية على ساحل البحر الأحمر، في مستهل جولة دبلوماسية تستمر أربعة أيام تشمل قطر وتركيا، بحسب ما أعلن مكتبه، قبيل جولة مفاوضات سلام ثانية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مكتبه في بيان “وصل رئيس الوزراء شهباز شريف إلى جدة في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، برفقة وفد رفيع المستوى”.

وتابع “من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء خلال زيارته اجتماعاً ثنائياً مع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وسيركز الاجتماع على تعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن مناقشة الوضع الإقليمي”.

كانت الخارجية الباكستانية أعلنت في بيان في وقت سابق أنّ شهباز سيقوم بزيارة “السعودية ودولة قطر والجمهورية التركية في الفترة من 15 إلى 18 نيسان/أبريل 2026”.

وأوضح البيان أن الزيارات إلى السعودية وقطر ستُجرى “في إطار ثنائي”، بينما سيشارك شريف في منتدى أنطاليا للدبلوماسية في تركيا، وسيعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من القادة الآخرين على هامش المنتدى.

عقدت واشنطن وطهران أول جولة مفاوضات مباشرة بينهما منذ عقود في إسلام أباد نهاية الأسبوع، بينما تتواصل الجهود لوضع حد للحرب التي بدأت عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران يوم 28 شباط/فبراير.

وغرق الشرق الأوسط في حرب عقب الهجمات إذ استهدفت إيران حلفاء الولايات المتحدة في الخليج وحظرت صادرات الطاقة من المنطقة.

انتهت محادثات إسلام آباد من دون اتفاق لإنهاء النزاع لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء إن المفاوضات يمكن أن تُستأنف هذا الأسبوع في العاصمة الباكستانية.

وما زال اتفاق هش لوقف إطلاق النار قائما حتى الأسبوع المقبل، رغم أن الولايات المتحدة أمرت بحصار على إيران.

ويرافق شريف وزير الخارجية إسحق دار، أحد الوسطاء في المحادثات الأميركية الإيرانية، إلى جانب عدد آخر من كبار المسؤولين، بحسب ما أفاد مكتبه بعد ظهر الأربعاء.

وتقيم باكستان والسعودية علاقات وثيقة. وأعلنت وزارة المالية في إسلام آباد الأربعاء أن الرياض ستقدّم لباكستان ثلاثة مليارات دولار للمساعدة في دعم احتياطاتها من النقد الأجنبي.

يأتي ذلك بعد أيام على إعلان باكستان بأنها ستعيد قروضا بمليارات الدولارات إلى الإمارات.

وذكرت وزارة المال بأنه سيتم أيضا تمديد وديعة سعودية قائمة بقيمة خمسة مليارات دولار لفترة غير محددة.

