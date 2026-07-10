رئيس وزراء باكستان يتحدث مع رئيس إيران ويؤكد استعداد بلاده مواصلة الوساطة

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10 يوليو تموز (رويترز) – قال شهباز شريف رئيس وزراء باكستان اليوم الجمعة إنه تحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وأكد مجددا استعداد إسلام اباد مواصلة دورها في الوساطة.

وذكر شريف في منشور على منصة إكس “ناقشنا الوضع الآخذ في التطور في المنطقة، وشددنا على ضرورة ضبط النفس والحوار والدبلوماسية للحفاظ على مكاسب السلام التي تحققت بشق الأنفس خلال الأشهر القليلة الماضية”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )