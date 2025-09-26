رئيس وزراء باكستان يشيد بجهود ترامب “لإنهاء الحرب في غزة فورا”

إسلام اباد (رويترز) – نقل مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يوم الجمعة عنه إشادته بما وصفها بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لإنهاء الحرب في غزة فورا”، وذلك خلال اجتماعه بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.

التقى شريف وبرفقته قائد الجيش الفيلد مارشال عاصم منير مع ترامب يوم الخميس في أحدث المؤشرات على تحسن العلاقات بين البلدين بعد أن شهدت حالة من الجمود في عهد الإدارة الأمريكية السابقة.

وقال المكتب إن محادثات شريف مع ترامب ركزت بجانب الاستثمار على كيفية إنهاء الحرب في غزة والوضع في منطقة الشرق الأوسط التي يتنامى فيها دور باكستان.

وكان شريف أحد قادة الدول ذات الأغلبية المسلمة الذين التقوا بترامب في وقت سابق من الأسبوع الجاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي قدم لهم خطة سلام من 21 نقطة للشرق الأوسط وغزة، وإنه واثق من حدوث “انفراجة بصورة ما”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقعت باكستان اتفاقية دفاع مشترك مع السعودية في وقت يشعر فيه كثير من الدول العربية بتنامي التهديد من إسرائيل.

وباكستان هي الدولة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة المسلحة نوويا، وتفخر أيضا بأن لديها أكبر جيش بين هذه الدول.

ويتمتع الجيش الباكستاني بنفوذ كبير على الساحة السياسية، ويعد قائده إلى حد كبير أقوى شخصية في البلاد.

ودعا شريف أيضا الشركات الأمريكية للاستثمار في بلاده، وخص بالذكر قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والتعدين والطاقة. وكان ترامب قد دعا سابقا الشركات الأمريكية للتنقيب عن النفط في باكستان.

وجاء في بيان لمكتب شريف “أبدى رئيس الوزراء ثقته في أن الشراكة الباكستانية الأمريكية ستزداد قوة تحت قيادة الرئيس ترامب بما يعود بالنفع على البلدين”.

وكان هذا أول لقاء في البيت الأبيض مع زعيم مدني باكستاني منذ ولاية ترامب الأولى التي استضاف فيها رئيس الوزراء آنذاك عمران خان في 2019.

لكن ترامب التقى مع قائد الجيش منير في وقت سابق من العام الجاري في البيت الأبيض دون حضور شريف في أول لقاء من نوعه مع وجود حكومة مدنية قائمة في إسلام أباد.

ولم يصدر بيان فوري من البيت الأبيض. وقبل الاجتماع مباشرة، قال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إن منير “رجل عظيم، وكذلك رئيس الوزراء”.

