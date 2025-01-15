رئيس وزراء بريطانيا: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة طال انتظاره

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لندن (رويترز) – قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة خبر “طال انتظاره” وإن التركيز يجب أن يتحول إلى المساعدات الإنسانية وضمان مستقبل أفضل على المدى الطويل في المنطقة.

وأضاف في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني “بعد أشهر من إراقة الدماء وإزهاق عدد لا يحصى من الأرواح، هذا هو الخبر الذي طال انتظاره والذي كان الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني ينتظرانه بشدة”.

وتابع “بالنسبة للفلسطينيين الأبرياء الذين تحولت منازلهم إلى منطقة حرب بين عشية وضحاها والكثيرين الذين أزهقت أرواحهم، يجب أن يسمح وقف إطلاق النار هذا بزيادة هائلة في المساعدات الإنسانية، وهو أمر مطلوب بشدة لإنهاء المعاناة في غزة”.

وأردف “وبعد ذلك يجب أن يتحول انتباهنا إلى كيفية تأمين مستقبل أفضل دائم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”.