رئيس وزراء بريطانيا بحث مع ولي عهد السعودية الدعم العسكري والاستخباراتي
6 مارس آذَار (رويترز) – أفاد بيان للحكومة البريطانية بأن رئيس الوزراء كير ستارمر أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على خلفية الهجمات الإيرانية على المملكة في خضم الصراع المتصاعد في المنطقة.
وأوضح ستارمر لولي العهد السعودي أنه “سيتم إرسال طائرات مقاتلة ومروحيات ومدمرة بريطانية إضافية إلى المنطقة، والمملكة المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم الدفاع عن المملكة العربية السعودية عند الحاجة”.
كما ناقش الزعيمان تعزيز التعاون الاستخباراتي لدعم العمليات الدفاعية وحماية المدنيين.
(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )