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رئيس وزراء بريطانيا يطالب باتخاذ “خطوات فورية” نحو وقف إطلاق النار في غزة

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لندن (رويترز) – أبلغ رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج بضرورة اتخاذ “خطوات فورية” نحو وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين القوات الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وقال مكتب ستارمر في بيان “قال رئيس الوزراء إنه يجب اتخاذ خطوات فورية نحو وقف إطلاق النار حتى يتسنى إطلاق سراح الرهائن ووصول المزيد من المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها”.

وأضاف البيان “كرر رئيس الوزراء دعمه المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي”.

والتقى ستارمر مع هرتسوج في باريس حيث يحضر الاثنان دورة الألعاب الأولمبية.

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