رئيس وزراء قطر: الممارسات الإسرائيلية لن توقف جهود الوساطة مع مصر وأمريكا لإنهاء حرب غزة

القاهرة (رويترز) – قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الأحد إن ممارسات إسرائيل لن توقف جهود الوساطة التي تبذلها الدوحة، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون أن الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لن يؤدي إلا إلى إفشال جهود التهدئة.

ومن المقرر عقد قمة عربية إسلامية يوم الاثنين في الدوحة لمناقشة هذا الهجوم.

(تغطية صحفية جيداء طه وأحمد طلبة – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)