رئيس وزراء قطر: الممارسات الإسرائيلية لن توقف جهود الوساطة مع مصر وأمريكا لإنهاء حرب غزة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الأحد إن ممارسات إسرائيل لن توقف جهود الوساطة التي تبذلها الدوحة، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون أن الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لن يؤدي إلا إلى إفشال جهود التهدئة.

ومن المقرر عقد قمة عربية إسلامية يوم الاثنين في الدوحة لمناقشة هذا الهجوم.

(تغطية صحفية جيداء طه وأحمد طلبة – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
70 تعليق
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
35 إعجاب
26 تعليق
عرض المناقشة
SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

