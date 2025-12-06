رئيس وزراء قطر: مفاوضات غزة في مرحلة حرجة ووقف إطلاق النار لم يكتمل

الدوحة 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم السبت إن المفاوضات بشأن ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة تمر بمرحلة حرجة.

وأضاف خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى الدوحة في قطر، أن الوسطاء يعملون معا على دفع الجهود لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار. وتضطلع قطر بدور الوساطة لإنهاء الحرب.

وهدأت أعمال العنف لكنها لم تتوقف منذ سريان وقف إطلاق النار في غزة يوم العاشر من أكتوبر تشرين الأول. وأفادت تقارير بمقتل سبعة أشخاص على الأقل اليوم السبت.

وقال رئيس الوزراء القطري “نحن في لحظة حرجة. لم نحقق الهدف بعد. لذا فإن ما قمنا به للتو هو مجرد توقف مؤقت”.

وتابع “لا يمكننا اعتباره وقفا لإطلاق النار بعد. لا يمكن أن يكتمل وقف إطلاق النار دون انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية وعودة الاستقرار إلى غزة وتمكن السكان من الدخول والخروج، وهذا ليس هو الحال اليوم”.

* المحادثات بشأن القوة الأمنية الدولية

تتواصل المحادثات بشأن تحقيق المراحل التالية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب التي اندلعت منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.

وأجرى وفد إسرائيلي محادثات في القاهرة يوم الخميس مع الوسطاء بشأن إعادة رفات آخر رهينة في غزة، الأمر الذي من شأنه أن يكمل المرحلة الأولى من خطة ترامب.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار الهش، أفرجت حماس عن جميع الرهائن الأحياء وعددهم 20 وسلمت 27 جثة مقابل الإفراج عن نحو ألفي معتقل وسجين فلسطيني لدى إسرائيل.

وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي إنها ستفتح معبر رفح للخروج عبر مصر قريبا، وإنها ستسمح بالدخول عبر رفح إلى غزة بمجرد إعادة رفات آخر الرهائن المتبقين.

وتدعو خطة ترامب إلى تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط في غزة يشرف عليها “مجلس سلام” دولي وتدعمها قوة أمنية دولية. ويمثل الاتفاق على تشكيل القوة الأمنية الدولية وتفويضها تحديا كبيرا.

ورغم تراجع وتيرة العنف، تواصل إسرائيل قصف غزة وتدمير ما تقول إنه بنية تحتية تابعة لحماس. وتتبادل الحركة وإسرائيل الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن سبعة أشخاص قتلوا بنيران إسرائيلية في بيت لاهيا وجباليا والزيتون في شمال غزة اليوم السبت، من بينهم امرأة تبلغ من العمر 70 عاما توفيت جراء غارة بطائرة مسيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه في واقعتين منفصلتين اليوم أطلقت قواته المنتشرة في شمال القطاع خلف ما يُسمى بالخط الأصفر النار على مسلحين فلسطينيين عبروا الخط مما أسفر عن مقتل ثلاثة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لا علم له بأي هجوم بمسيرات.

