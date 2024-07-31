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رئيس وزراء قطر وبلينكن يناقشان مواصلة العمل لوقف إطلاق النار في غزة

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دبي (رويترز) – قالت وزارة الخارجية القطرية يوم الأربعاء إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا خلاله مواصلة العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

ويأتي الاتصال الهاتفي في أعقاب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إسماعيل هنية، في طهران. وتعمل قطر ومصر والولايات المتحدة كوسطاء من أجل وقف إطلاق النار في حرب غزة.

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