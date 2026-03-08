The Swiss voice in the world since 1935
رئيس وزراء قطر يحث على خفض التصعيد في صراع إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

8 مارس آذار (رويترز) – حث رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جميع الأطراف المعنية بالصراع الإيراني على خفض التصعيد .

وأضاف في مقابلة أجرتها معه سكاي نيوز بثت اليوم الأحد “سنواصل التحدث مع الإيرانيين، وسنواصل السعي إلى خفض التصعيد… ما حدث يشكل هزة كبيرة جدا في مستوى الثقة التي تحكم العلاقة مع إيران”.

وقال رئيس الوزراء القطري “بالنسبة للولايات المتحدة، نرغب في خفض التصعيد ونرغب في التوصل إلى حل دبلوماسي يراعي مخاوفنا ومخاوفهم على حد سواء”.

وأضاف “علينا أولا ضمان وقف إيران لجميع هجماتها على دول الخليج وغيرها من الدول التي تتعرض لهجمات منها وليست طرفا في هذه الحرب”.

بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في شن هجمات منسقة على إيران الأسبوع الماضي، ما دفع طهران إلى إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وعدد من المواقع الخليجية التي تستضيف منشآت عسكرية أمريكية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

