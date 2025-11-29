رئيس وزراء كردستان العراق يقول حقل خور مور سيستأنف إنتاج الغاز خلال ساعات

بغداد (رويترز) – قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني يوم السبت إن الإقليم اتفق مع الشركة المشغلة لحقل خور مور للغاز على استئناف الإنتاج خلال ساعات لإعادة التيار الكهربائي، وذلك بعد أيام من تعرض الحقل لهجوم.

ويوفر خور مور، وهو أحد أكبر حقول الغاز في إقليم كردستان، إمدادات لتوليد الطاقة في الإقليم.

وقالت شركة دانة غاز التي تشارك في تشغيل الحقل يوم الخميس إن صاروخا أصاب صهريج تخزين في حقل الغاز في وقت متأخر من يوم الأربعاء، مما أدى إلى توقف الإنتاج وانقطاع واسع النطاق للطاقة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، ولم تكشف السلطات عن الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وذكر مصدر في القطاع قبل أيام أن صهريج التخزين جزء من منشآت جديدة مولتها جزئيا الولايات المتحدة وبناها مقاول أمريكي.

وقال بارزاني في بيان نُشر باللغة الإنجليزية “تحدثت مع قادة الشركة لأشكرهم وفريق عملهم على صمودهم وتصميمهم الاستثنائي وسط أحد عشر هجوما على حقل خور مور”.

وهذا الهجوم هو الأكبر منذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت حقول النفط في يوليو تموز وأدت إلى خفض الإنتاج في الإقليم بنحو 150 ألف برميل يوميا.

وأضاف بارزاني “طلبت من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محاسبة مرتكبي هذا الهجوم بأقصى حد يسمح به القانون، أيا كانوا وأينما كانوا”.

وتمارس حكومة إقليم كردستان حكما ذاتيا في شمال العراق، حيث تمتلك شركات أمريكية استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة.

