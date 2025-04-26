رئيس وزراء كندا يندد بالحصار الإسرائيلي لإمدادات الغذاء إلى غزة

reuters_tickers

4دقائق

من إسماعيل شكيل

أوتاوا (رويترز) – حث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إسرائيل على السماح لبرنامج الأغذية العالمي بالعمل في غزة، قائلا إنه لا ينبغي استخدام الغذاء “كأداة سياسية”، وذلك بعد ساعات من نفاد مخزونات البرنامج التابع للأمم المتحدة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على الإمدادات.

وقال برنامج الأغذية العالمي يوم الجمعة إنه سلم آخر الإمدادات المتبقية إلى المطابخ التي توفر وجبات ساخنة في غزة وإن من المتوقع أن تنفد الأغذية من هذه المرافق في الأيام المقبلة.

وقال كارني على موقع إكس “أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتو أن مخزوناته من الغذاء في غزة نفدت بسبب الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية، لا يمكن استخدام الغذاء كأداة سياسية”.

وقال البرنامج إن أي إمدادات إنسانية أو تجارية لم تدخل غزة منذ أكثر من سبعة أسابيع لأن جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة، وهو أطول إغلاق يواجهه قطاع غزة على الإطلاق.

وقال كارني “يجب ألا يتحمل المدنيون الفلسطينيون عواقب جرائم حماس الإرهابية. ويجب السماح لبرنامج الأغذية العالمي باستئناف عمله لإنقاذ الأرواح”.

سبق أن نفت إسرائيل أن غزة تواجه أزمة جوع. ويتهم الجيش حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تحكم غزة باستغلال المساعدات، وهو ما تنفيه حماس، ويقول إنه يجب عليه منع وصول جميع الإمدادات لمنع وصولها إلى المقاتلين.

وقالت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يوم الجمعة، إن المجاعة أصبحت “واقعا مريرا” في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

ومنذ انهيار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير كانون الثاني في 18 مارس آذار، أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1900 فلسطيني، كثير منهم من المدنيين، وفقا للسلطات الصحية في غزة، كما نزح مئات الآلاف مع استيلاء إسرائيل على ما تسميه منطقة عازلة.

أدى هجوم شنته حماس على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى مقتل 1200 شخص، واحتجاز 251 رهينة في غزة وفقا للإحصاءات الإسرائيلية. وقال مسؤولو الصحة في غزة إن منذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 51300 فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وقال كارني “سنواصل العمل مع حلفائنا من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والعودة الفورية لجميع الرهائن”.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بإدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.

من المقرر أن يصوت الكنديون لانتخاب حكومة جديدة يوم الاثنين، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الليبراليين بقيادة كارني يتقدمون بفارق ضئيل على المحافظين.