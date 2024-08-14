رئيس وزراء كينيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير

afp_tickers

1دقيقة

زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي حيث تجول مع الوفد المرافق وتعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن الوفد اطلع “على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه الجامع من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد”.

وأضافت أن “في ختام الزيارة، تم إهداء ضيف الجامع، نسخة من كتاب +جامع الشيخ زايد الكبير.. دفق السلام+، أحدث إصدارات المركز، الذي يصطحب القراء في رحلة مصورة للتعرف على جماليات الفن الهندسي المعماري للجامع، من خلال مجموعة من الصور الفائزة بجائزة فضاءات من نور”.

بور/