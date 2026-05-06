رئيس وزراء لبنان: الحديث عن أي لقاء رفيع المستوى مع إسرائيل سابق لأوانه

بيروت 6 مايو أيار (رويترز) – قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحديث عن أي لقاء رفيع المستوى مع الجانب الإسرائيلي أمر سابق لأوانه، وهي التصريحات التي ربما تشير لضعف احتمالات عقد مثل هذا الاجتماع بعكس ما كان يأمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال سلام، في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان اليوم الأربعاء، إن “تثبيت وقف إطلاق النار سيشكل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة قد تعقد في واشنطن” بين ممثلين عن حكومتي لبنان وإسرائيل.

واستمرت الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل وأعلن عنه في 16 أبريل نيسان.

وبدأت الإدارة اللبنانية بقيادة سلام والرئيس جوزاف عون اتصالات، على أعلى مستوى بين بيروت وإسرائيل منذ عقود، بعدما شن حزب الله هجمات على إسرائيل لدعم إيران في الثاني من مارس آذار، مما أظهر الخلافات الكبيرة بين الجماعة الشيعية ومعارضيها في لبنان.

واستضافت واشنطن الشهر الماضي اجتماعين بين سفيري إسرائيل ولبنان لدى الولايات المتحدة. ويعترض حزب الله بشدة على هذه الاتصالات.

وقال ترامب، عند إعلانه تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع في 23 أبريل نيسان، إنه يتطلع إلى استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعون في المستقبل القريب، وإنه يرى “فرصة كبيرة” لتوصل البلدان إلى اتفاق سلام هذا العام.

وقال سلام إن لبنان لا يسعى إلى “التطبيع مع إسرائيل، بل إلى تحقيق السلام”.

وأضاف أن “أي لقاء رفيع المستوى مع الجانب الإسرائيلي يتطلب تحضيرا كبيرا”.

وتابع قائلا “الحد الأدنى من مطالبنا هو جدول زمني لانسحاب إسرائيل، وسنطور خطة حصر السلاح بيد الدولة”.

وقال عون هذا الأسبوع إن التوقيت ليس مناسبا لعقد اجتماع مع نتنياهو. وأوضح أن لبنان “يجب أن يتوصل أولا إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، قبل أن نطرح مسألة اللقاء بيننا”.

* تبادل الضربات

أنشأت إسرائيل منطقة أمنية أعلنت عنها بنفسها تمتد لمسافة تصل إلى عشرة كيلومترات داخل جنوب لبنان، قائلة إنها تهدف إلى حماية شمال إسرائيل من مقاتلي حزب الله المتمركزين في المناطق المدنية.

واستمر تبادل الضربات بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء إن غارة جوية إسرائيلية قتلت أربعة أشخاص، بينهم امرأتان ورجل مسن، في بلدة زلايا بجنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات وصواريخ باتجاه جنود إسرائيليين في جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين.

كما قال إن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرة معادية قبل أن تعبر إلى إسرائيل، وأعلن عن شن غارات على البنية التحتية لحزب الله في عدة مناطق في لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من 2700 شخص قتلوا في الحرب الدائرة في لبنان منذ الثاني من مارس آذار.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل منذ الثاني من مارس آذار. وأعلنت إسرائيل مقتل 17 جنديا في جنوب لبنان، بالإضافة إلى مدنيين اثنين في شمال إسرائيل.

(تغطية صحفية ليلى بسام من بيروت وأحمد الإمام وتالا رمضان من دبي – إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )